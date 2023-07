Vallejo y aportes del GORE Biobío a fundación creada por Bachelet: "Habría que determinar si constituye irregularidad"

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la polémica respecto a millonarios aportes desde el Gobierno Regional del Biobío a la Fundación Horizonte Ciudadano que fue fundada por la expresidenta Michelle Bachelet.

De acuerdo a lo revelado por un reportaje de BioBioChile, la entidad que se encuentra ejecutando el proyecto "Niños, Niñas y Adolescentes: voces del Bío Bío para vivir sin violencia" para el Gobierno Regional habría recibido más 379 millones de pesos.

La iniciativa se encuentra siendo liderada en la zona por María Estela Ortiz, amiga de la exmandataria, mientras que el convenio fue firmado por el exjefe del Segundo Piso de La Moneda, Pedro Güell, según consignó el medio citado.

Al respecto, Vallejo sostuvo que "si se detecta una eventual irregularidad administrativa, lo que correspondería para el Gobierno Regional es proceder con su regla para esas investigaciones de carácter administrativo, y habría que determinar si eso constituye o no una irregularidad. Por el momento, no es claro".

De esta forma, la secretaria de Estado manifestó que "para nosotros lo más importante es que exista una convicción en todas las autoridades, en todos los equipos, tanto municipales, gobiernos regionales o a nivel central que, frente a denuncias fundadas de irregularidad, se tomen las acciones".

"Aquí no es corrupto el que, ante una un hecho de corrupción, no solo se indigna, sino que responde y actúa. Una institución corrupta es la que no hace nada y en eso yo creo que es fundamental las acciones", complementó.

Asimismo, enfatizó que "por parte del Gobierno central, al menos, ante cualquier denuncia de irregularidad que ponga en duda la probidad administrativa o que pueda configurar algún tipo de delito, tomamos acciones y medidas, o poner los antecedentes a la justicia, porque la justicia es la que finalmente juzga si hay delito o no".

PURANOTICIA