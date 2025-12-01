Vallejo responde a cuestionamientos de Jara por manejo de situación en la frontera con Perú: "Este Gobierno ha tomado medidas"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los emplazamientos de la candidata oficialista y de la DC, Jeannette Jara, en torno a la tensión migratoria en la frontera con Perú.

La discusión se originó luego de que el presidente interino peruano, José Jerí, declarara en emergencia las fronteras del país, incluidas las que comparte con Chile, para enfrentar el avance de la delincuencia. La medida abarca 28 provincias limítrofes con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, y contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas.

Frente a ello, Jara sostuvo: “La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos. Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas”.

En su vocería habitual de los lunes, la secretaria de Estado respondió que los cuestionamientos de Jara y del candidato José Antonio Kast obedecen al contexto electoral: “En periodos electorales, evidentemente que el tema migratorio es una de las principales preocupaciones y que motivan las distintas declaraciones de los candidatos, lo hemos tenido tanto con el candidato Kast como con la candidata Jara”.

Recalcó que el Ejecutivo ya ha tomado medidas: “Independientemente que cada uno pueda tener su estilo distinto, este Gobierno ha estado actuando y ha tomado medidas”. Entre ellas, la planificación de un plan de reforzamiento de la gestión de salida regular de migrantes y la conformación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, encabezado por los cancilleres de ambos países.

“Junto con ello, nuestras autoridades tanto regionales como nacionales a nivel de subsecretaría han estado desplegados en la zona justamente para la preparación logística de este plan de refuerzo”, concluyó la vocera de Gobierno.

PURANOTICIA