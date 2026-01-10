Ministra Toro atribuye caída de la pobreza a crecimiento y protección social

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, defendió la política social del gobierno tras la publicación de los resultados de la encuesta Casen 2024, que evidenció una reducción significativa de la pobreza en el país, con casi 600 mil personas que dejaron esa condición entre 2022 y 2024.

De acuerdo con las cifras oficiales, la pobreza por ingresos disminuyó del 20,5% al 17,3%, lo que representa una baja de más de tres puntos porcentuales, considerando además la aplicación de una metodología más exigente. “Es una disminución significativa y consistente”, afirmó Toro en entrevista con La Tercera.

La ministra explicó que este resultado responde a una combinación de crecimiento económico y fortalecimiento de la protección social, destacando políticas como el aumento del salario mínimo, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, el incremento de las pensiones y la automatización del Subsidio Único Familiar. “Los datos muestran que lo que se necesita es crecimiento y política social”, sostuvo.

Respecto a las críticas por una eventual dependencia de los subsidios, Toro defendió su impacto positivo en los hogares más vulnerables. “Que personas mayores puedan sostenerse gracias a la PGU o que estudiantes accedan a la gratuidad es una buena noticia”, afirmó, subrayando que estas medidas permiten dar estabilidad y seguridad social a miles de familias.

Finalmente, la secretaria de Estado advirtió que, pese a los avances en pobreza y pobreza multidimensional —con mejoras en vivienda, salud, conectividad y seguridad—, la desigualdad sigue siendo un desafío estructural. En ese contexto, recalcó que “la política social no puede debilitarse, sino fortalecerse”, llamando a los próximos gobiernos a resguardar la institucionalidad de la Casen y avanzar hacia pactos fiscales más progresivos, especialmente ante el envejecimiento de la población y las brechas en materia de cuidados.

