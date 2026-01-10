Mundo de la televisión despide a Andrés Caniulef con emotivos homenajes

El mundo de la televisión y el periodismo de espectáculos expresó su profundo pesar tras el fallecimiento de Andrés Caniulef, reconocido periodista y rostro televisivo, quien murió a los 48 años, generando una fuerte conmoción entre colegas, amigos y seguidores.

Según antecedentes preliminares entregados por Carabineros de Chile, el comunicador sufrió un paro cardiorrespiratorio al interior de su domicilio, ubicado en Santiago Centro, donde se encontraba acompañado por su pareja al momento de la emergencia.

La noticia provocó una rápida y masiva reacción en el medio televisivo, donde Caniulef desarrolló gran parte de su carrera y, en el último tiempo, se desempeñaba como rostro del canal Tevex. A través de redes sociales, múltiples figuras del espectáculo compartieron mensajes destacando su profesionalismo, talento y calidad humana.

Una de las primeras en manifestarse fue la periodista Carolina Urrejola, quien recordó su trabajo conjunto en Canal 13. “Andrés fue un periodista serio, culto, trabajador y busquilla”, escribió, destacándolo como un referente del periodismo de espectáculos en Chile. En la misma línea, el animador Daniel Fuenzalida expresó su impacto por la noticia, resaltando su amistad, lealtad y consejos.

Los homenajes continuaron con emotivos mensajes de figuras como Gonzalo Cáceres y el diseñador Rubén Campos, quienes recordaron a Caniulef con palabras de afecto, reconocimiento y despedida. “Vuela alto, Andrés querido”, fue una de las frases que resumió el sentir transversal de un medio televisivo que hoy despide a uno de sus rostros más recordados.

