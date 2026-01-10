Sistema Red alcanza su mejor evaluación histórica en satisfacción ciudadana

El transporte público de la Región Metropolitana alcanzó un hito histórico en su evaluación ciudadana, luego de que el Estudio de Satisfacción Anual otorgara una nota promedio de 5,7 al servicio que los usuarios utilizan habitualmente, la más alta desde que se realiza la medición. El resultado representa un alza de dos décimas respecto de 2024 y de cuatro décimas en comparación con 2021.

La mejora también se reflejó en la evaluación global del sistema Red Movilidad, que obtuvo una calificación de 5,5, consolidándose igualmente como el mejor registro histórico. Según las autoridades, el avance confirma una tendencia sostenida de mejora en la percepción del transporte público capitalino.

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, atribuyó estos resultados al proceso de modernización de la flota y a la expansión de la electromovilidad, destacando que actualmente el sistema cuenta con 3.849 buses eléctricos, equipados con cámaras de seguridad, aire acondicionado y wifi, los que recorren distintos sectores de la ciudad con un enfoque en la equidad territorial.

El estudio también evidenció una alta valoración de los recorridos: el 84% de los encuestados afirmó que el sistema le permite llegar donde necesita; el 83% consideró que los paraderos están bien ubicados; y el 78% destacó que no debe realizar muchos transbordos, factores clave en la experiencia diaria de viaje.

Finalmente, la modernidad del sistema fue reconocida por el 83% de los usuarios, quienes lo consideran moderno y con capacidad de seguir mejorando. El sondeo se aplicó entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre, mediante entrevistas en paraderos a 8.250 personas, consolidando así una de las mediciones más amplias realizadas hasta ahora.

