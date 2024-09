Vallejo respalda designación de Vela y dice que funcionaria que salió de la OCDE "fue ascendida a otro cargo"

"No sé qué esperaba la oposición de un nombramiento como este", dijo la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo. Al referirse a las acusaciones de “amiguismo” contra la administración del Presidente Gabriel por nombrar a uno de sus cercanos, el expresidente de Revolución Democrática (RD) en un cargo de representación a nombre de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"Estos son nombramientos que pasan principalmente por el Ministerio de Hacienda", dijo la autoridad y precisó que "el representante de Chile en la ONG (OCDE) no es Diego Vela, es Hernán Frigolet. Él es el embajador de Chile ante ese organismo", enfatizó, en referencia a que el exdirigente estudiantil es parte de un equipo que dirige el economista.

En esa línea, indicó que el dirigente del FA se suma a la misión de la OCDE "con competencias y con capacidades por su estudio, por su experiencia en la Economía, en la Sociología de la Economía, en la Administración Pública, en el sector privado. Sus competencias, evidentemente las tiene", defendió la ministra vocera.

Agregó que Vela "reemplaza a una persona que no fue sacada a un lado, fue ascendida a otro cargo, y que se tenía considerado que tenía unas funciones de mayor rango en materia internacional".

"No sé qué esperaba la oposición de un nombramiento como este, que insisto, no es de una jefatura, no es de alta dirección pública, sino de un equipo de asesores de colaboración del Embajador de Chile ante la OCDE”, insistió.

Evidentemente, “no va a poner ni alguien de la UDI, ni el Chile Vamos, ni la oposición. Son del sector y que tengan competencias, y las competencias y capacidades las tiene".

La ministra Vallejo destacó que Vela "no desplazó a nadie. Esa persona que estaba en esa función tuvo un acenso en otra función", aseguró.

