Vallejo reitera que versiones de Boric sobre «Caso Monsalve» son "coherentes" y acusa intento de instalar "inconsistencia"

Durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas sobre las presuntas inconsistencias en las declaraciones del Presidente Gabriel Boric respecto al «Caso Monsalve».

El Mandatario se refirió al tema en dos ocasiones: el 18 de octubre ante los medios y el 29 de octubre ante la Fiscalía de manera voluntaria, mostrando diferencias en la calificación del delito y el acceso a las cámaras del Hotel Panamericano.

En conferencia de prensa, Vallejo fue cuestionada sobre la coherencia de las declaraciones del Presidente, quien habló de una denuncia genérica de delitos sexuales ante la prensa, pero mencionó abuso sexual y violación ante el Ministerio Público.

También se le preguntó sobre la afirmación de que Monsalve revisó las cámaras del hotel y luego indicó que la exdirectora de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, lo hiciera.

“Los relatos son absolutamente coherentes. Es totalmente coherente porque la violación, el abuso sexual, son delitos sexuales. Eso evidentemente se enmarca en los delitos sexuales, y tanto el Presidente, como la ministra del Interior han señalado que el día martes se le informaron de denuncias sobre delitos sexuales en el caso de abuso sexual y violación. Cuestión que obviamente llamó a poder empezar a actuar frente a ese caso”, respondió la vocera.

Consultada por la revisión de las cámaras de seguridad, Vallejo reiteró que “la ministra del Interior ha dicho en varias oportunidades que se le informa de la presentación de esta denuncia y también de que se estaba investigando el acceso a las cámaras”.

“De hecho, eso es lo que justamente explica por qué hemos sostenido que no ha habido omisión de denuncia, porque no hay omisión de denuncia cuando hay investigación en curso, y sabíamos que hay investigación en curso justamente porque el conocimiento que teníamos por parte de las instituciones correspondientes, era que se había presentado denuncia por delitos sexuales, abuso y violación y además esta investigación que se estaba realizando a propósito del acceso a las cámaras”, recordó la autoridad.

“Detalles más específicos de eso no tenemos y no podemos y no debiésemos tener. ¿Por qué? Porque son parte de las investigaciones que llevan instituciones que son autónomas. Nosotros tenemos los aspectos generales de aquello, que es lo que correspondía por parte de la Policía de Investigaciones informar a la autoridad correspondiente”, complementó la ministra ante la prensa nacional presente en la cumbre del G20.

“Yo quiero en esto poner ciertos límites. Si uno quiere instalar un espacio de manto de duda respecto a la coherencia del Presidente, hay que justificarlo minuciosamente. A mí me parece grave que frente a declaraciones que han sido totalmente transparentes por parte de nuestras autoridades, partiendo del Presidente de la República, y además porque hemos sido proactivos en declarar voluntariamente al Ministerio Público, en este caso al Fiscal, se quiera, por diferencias de forma, instalar que hay una especie de diferencia o inconsistencia en las declaraciones”, afirmó Vallejo.

“La violación y los abusos sexuales son delitos sexuales. Y después de que ha hablado el Presidente, hemos hablado más autoridades representando al Gobierno y siempre hemos dicho, yo, el subsecretario actual del Interior, Luis Cordero; la ministra del Interior, hemos dicho que el conocimiento de la denuncia del día martes es sobre violación y abusos sexuales. Nunca, nunca jamás se ha ocultado aquella información. Lo hemos reiterado en muchas oportunidades”, insistió la secretaria de Estado.

Y cerró diciendo que “puede haber legítimas inquietudes, pero insistir permanentemente de que hay diferencias donde no las hay, por sentido común, me parece que exceder ciertos límites”.

