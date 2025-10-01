Vallejo pide un debate "sin violencia ni ataques personales" tras dichos de Kast contra Boric por alusión en cadena nacional

Tras las duras declaraciones del candidato republicano José Antonio Kast contra el Presidente Gabriel Boric, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a mantener el debate político dentro de los márgenes del respeto y la discusión de ideas.

“Un debate sin violencia y sin este tipo de ataques personales, sino que centrado en las ideas”, planteó la autoridad tras ser consultada por los dichos del abanderado, quien acusó al Mandatario de “cobardía”, “corrupción” y “mentiras”.

Las críticas del exdiputado surgieron luego de que el jefe de Estado, en cadena nacional, cuestionara la propuesta de recortar US$ 6.000 millones del gasto público, calificándola como “irresponsable, además de indeseable”.

“Cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento”, agregó Kast, visiblemente molesto por la interpelación presidencial.

Vallejo defendió el uso de la cadena nacional como una instancia legítima para informar sobre la Ley de Presupuesto, subrayando que "lo que ha hecho el Presidente de la República, de manera muy clara, atingente, es que en el marco de la discusión de una de las leyes más importantes que discute año a año nuestro Congreso, que es la Ley de Presupuesto, seamos responsables”, sostuvo.

La vocera de Gobierno también cuestionó la falta de detalles en la propuesta de recorte fiscal de Kast, advirtiendo que, sin una explicación concreta, se pone en riesgo el financiamiento de prestaciones sociales.

“Cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas y decimos que se pueden recortar 6 mil millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace?”, señaló. “O no se sabe cómo hacerlo o indudablemente se recortan o pueden recortar elementos que son importantes para garantizar prestaciones sociales”.

Aseveró que "la cadena nacional es una instancia para informar al país de la Ley de Presupuesto y también lo que abre el debate de la Ley de Presupuesto: responsabilidad fiscal y responsabilidad social. Por eso es totalmente atingente".

Finalmente, Vallejo advirtió sobre el impacto que este tipo de promesas puede tener en el clima social y económico del país. “Es fácil a veces prometer grandes recortes, si no se dice cómo, teniendo a la vista las crecientes necesidades sociales de nuestro país, genera obviamente una incertidumbre muy grande”, concluyó.

