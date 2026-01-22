Vallejo pide evitar el "oportunismo" tras críticas de la oposición hacia manejo gubernamental de los incendios forestales

La emergencia provocada por los incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía -que han consumido más de 43 mil hectáreas y dejado 21 fallecidos- generó un nuevo cruce político entre el Gobierno y la oposición.

Desde el Partido Republicano, la secretaria general Ruth Hurtado cuestionó el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas y en Valparaíso, señalando que “la vara que ha dejado este gobierno es bien baja”.

A su vez, el exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI) criticó la reacción del Ejecutivo, asegurando que “desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces” a las emergencias.

Al respecto, el Presidente Gabriel Boric respondió directamente a la diputada electa de Republicanos, Paz Charpentier, quien había afirmado que era “falso” que el Gobierno actuara oportunamente. El Mandatario enumeró las labores desplegadas en la zona y acusó que la legisladora electa “aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma”.

En paralelo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, (PC) participó en Peñalolén de una actividad de recolección de ayuda junto al alcalde Miguel Concha (FA).

En diálogo con 24 Horas de TVN, sostuvo que “lo importante es que más allá de las críticas u observaciones que se puedan tener hoy día, nos centremos en la emergencia, en la unidad nacional, recogiendo las palabras tanto del presidente de la República como del presidente electo, (José Antonio Kast) que han estado en conversación justamente poniendo en el centro la necesidad de unidad, de actuar colaborativamente”.

Respecto a las críticas de Charpentier, la autoridad subrayó que “el Presidente electo es del Partido Republicano y él mismo ha hecho un llamado, en el ejercicio de su liderazgo, a su sector, a no ocupar esto de manera oportunista, y entender que lo más importante es que estemos unidos ante la emergencia. Entonces, lamentablemente parece que no hizo eco en la diputada. Es muy fácil para, sobre todo, algún parlamentario, de repente, llegar a la zona y ocupar el drama y la tragedia para sacarse una selfie, grabar un video y pegarle al Presidente”.

La vocera de Gobierno enfatizó que “tenemos al Estado, a nivel central, a nivel local, a nivel regional, el mundo privado, la sociedad civil, trabajando. No queremos más oportunismo. No queremos simplemente la crítica fácil, por más que haya, obviamente, un sentir, un malestar, un drama de las familias (...) Pero del liderazgo político, de los liderazgos que hoy día, tanto el mundo público como privado, están a disposición, se requiere, obviamente, el llamado a más unidad, que a la unidad más que estar simplemente haciéndose video para pegarle al que está al frente”.

Finalmente, Vallejo evitó pedir acciones específicas a José Antonio Kast: “No soy quién para pedirle una acción en particular al presidente electo. Yo solamente me quedo con el mensaje que hemos escuchado de él y que creo que ha sido constructivo, colaborativo”.

