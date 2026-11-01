Vallejo exige salida de Rabat y emplaza a Kast por rebajas de condenas

La permanencia de Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia volvió a generar cuestionamientos políticos, esta vez desde la exvocera de Gobierno Camila Vallejo, quien emplazó directamente al Presidente José Antonio Kast a asumir las consecuencias de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con radio Nuevo Mundo, la exsecretaria de Estado sostuvo que las explicaciones entregadas por el Ejecutivo y la salida del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, no son suficientes frente a la gravedad de las decisiones adoptadas por la cartera.

A juicio de Vallejo, la responsabilidad política debe alcanzar al ministro Rabat, cuya continuidad ha sido cuestionada luego de conocerse los decretos que permitieron reducir penas por la vía administrativa.

“Lo correcto es que el Presidente de la República haga valer las responsabilidades políticas ante el gran error cometido, y hasta el momento eso no ha sucedido”, reclamó la exministra.

La exvocera también cuestionó las circunstancias que rodearon la salida de Luis Silva, quien dejó el Gobierno después de publicar un video explicando su participación en la firma de algunos de los decretos. Según los antecedentes conocidos, el registro no habría sido informado previamente al titular de Justicia.

Para Vallejo, esta decisión demuestra que el Ejecutivo habría reaccionado frente a un problema de coordinación interna, sin adoptar medidas equivalentes por el contenido de las resoluciones cuestionadas.

“La salida del subsecretario Silva, el subsecretario de Justicia, más se debió a que grabó una especie de vocería, un comunicado por video no autorizado por el ministro, pero no por la gravedad de los hechos que cometieron”.

CUESTIONAMIENTOS A LAS REBAJAS DE CONDENAS

La exministra profundizó en sus críticas al señalar que, a su juicio, el Ministerio de Justicia modificó el criterio que se venía aplicando durante los últimos años frente a solicitudes de rebajas de penas de condenados por delitos sexuales contra menores.

En ese contexto, cuestionó que las reducciones fueran autorizadas administrativamente, especialmente cuando, según su interpretación, existían decisiones judiciales recientes que comenzaban a rechazar este tipo de solicitudes.

“Es decir, de haber cambiado la trayectoria, el criterio político del Ministerio de Justicia al menos de últimos cinco años, de rechazar las rebajas de condena a violadores y abusadores sexuales de menores de edad, y haberlas aprobado por la vía administrativa sin esperar una orden judicial, justo además en el momento donde el Poder Judicial había logrado empezar a rechazar, por análisis jurídico, por la composición obviamente también de la integración de la segunda sala de la Corte, pero había logrado empezar a rechazar estos requerimientos (...) Esto es una cosa muy extraña”, continuó.

Vallejo sostuvo que, más allá de las motivaciones que pudieran atribuirse a las autoridades involucradas, la controversia tiene consecuencias que trascienden la discusión política y afectan directamente a las víctimas, sus familias y la confianza en las instituciones.

“Pero más allá de la intencionalidad que uno pueda atribuir, las razones, el impuesto que está teniendo en las víctimas, en la sociedad, en las familias, y en el sistema de justicia es de una magnitud que, de alguna manera, merece no simplemente una disculpa, un discurso, o la salida de un subsecretario, sino que, ni más ni menos que la salida del ministro de Justicia”, lanzó la exministra.

VALLEJO CUESTIONA RESPALDO DE KAST A RABAT

Otro de los puntos abordados por la exvocera fue el respaldo que el Presidente José Antonio Kast ha mantenido al ministro Fernando Rabat, pese a los cuestionamientos por el manejo de la crisis.

Vallejo acusó al secretario de Estado de entregar versiones contradictorias y antecedentes incompletos sobre las decisiones adoptadas, y criticó que el Mandatario continúe respaldándolo políticamente.

“Es realmente es incomprensible cómo es posible que el Presidente José Antonio Kast siga respaldando políticamente a un ministro que ha mentido, que ha cambiado las versiones, que ha ocultado información, que ha entregado información parcial para seguir con esta lógica de echarle la culpa al empedrado o al gobierno anterior”, reprochó.

La exautoridad sostuvo que el conflicto ha generado diferencias dentro del oficialismo, pero advirtió que sus efectos más importantes se relacionan con la confianza pública en el sistema de justicia.

“Entonces, es una crisis política, evidentemente, para el gobierno, para el sector oficialista, que los tiene, obviamente, divididos, tensionados, etc. Pero, sobre todas las cosas, es una crisis que está impactando la credibilidad en el sistema, que está afectando a las víctimas, por sobre todo, y de la cual el Presidente de la República no se puede desprender”, añadió.

CRÍTICAS A LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Finalmente, Vallejo rechazó que desde el Ejecutivo se presente la controversia como una falla general del Estado, argumentando que esa explicación podría restar importancia a las decisiones políticas adoptadas por las actuales autoridades.

En su análisis, el Gobierno debe responder por la actuación del Ministerio de Justicia y no trasladar el debate exclusivamente hacia problemas históricos o estructurales de la administración pública.

“A mí me llama mucho la atención que digan que esto es un problema del Estado. Nuevamente, esto es como diluir responsabilidades. Buscan achicar al Estado, que el Estado es malo, que el Estado es una burocracia, etc. Como ese empecinamiento ideológico de no asumir sus propias responsabilidades nuevamente, tratar de decir que esto es un problema sistémico, cuando aquí hay un error político de magnitud que no está teniendo consecuencias políticas”.

Las declaraciones de la exministra se suman a los cuestionamientos por la continuidad de Rabat y a las diferencias surgidas en torno a las responsabilidades por las rebajas de condenas.

Hasta ahora, la salida de Luis Silva constituye el principal cambio de autoridades informado en el Ministerio de Justicia a raíz de esta controversia, mientras el Gobierno mantiene su respaldo al titular de la cartera.

Para Vallejo, sin embargo, la respuesta del Ejecutivo continúa siendo insuficiente y corresponde al Presidente asumir las consecuencias políticas de lo ocurrido.

PURANOTICIA