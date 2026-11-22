Otro aspecto abordado por la encuesta Criteria difundida este domingo fueron las prioridades ciudadanas. La medición arrojó que las urgencias se concentran en lo económico y en la seguridad.

El alza del costo de la vida lidera con 52% de las menciones, seguida por la falta de empleo (43%) y la delincuencia (42%). Más atrás aparecen el estancamiento económico (31%), el narcotráfico y crimen organizado (28%) y la corrupción (22%).

En la pregunta abierta sobre qué está pasando en Chile, la visión predominante es negativa. “Chile está peor” es la mención más frecuente (22%), seguida por el alza del costo de vida e inflación (14%) y la idea de que el gobierno es incapaz (13%). Luego aparecen la crisis económica (11%) y el alza de combustibles (10%).

Frente a lo que Chile necesita para mejorar la calidad de vida, el 46% se inclina por un crecimiento económico alto y sostenido (-2 puntos respecto de junio de 2025). El 28% opta por la igualdad social y una distribución más equitativa (+3 puntos), y el 26% se ubica en la posición neutra.

Finalmente, el 52% está de acuerdo con que el crecimiento mejora los sueldos de las personas y el 55% con que permite reducir la desigualdad social.

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