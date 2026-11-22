La encuesta Criteria difundida este domingo arrojó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast subió 5 puntos porcentuales, llegando a 23%. La desaprobación en tanto bajó a 68% (-4 puntos) y un 9% declaró no saber (-1).

Respecto al gabinete, los ministros más conocidos son Ximena Rincón (Energía, 80%), Jorge Quiroz (Hacienda, 74%), Iván Poduje (Vivienda, 68%), Claudio Alvarado (Interior, 63%), Fernando Rabat (Justicia, 62%) y Martín Arrau (Seguridad, 61%).

Los menos conocidos son Francisco Riveros (Deportes, 19%), Francisca Toledo (Medio Ambiente, 23%) y Daniel Mas (Economía, 26%). Rabat destaca por el mayor aumento de conocimiento (+34 puntos).

Entre quienes superan el 30% de conocimiento, quienes tienen una mayor aprobación son Iván Poduje y May Chomali (Salud, 48% cada uno) y Catalina Parot (Bienes Nacionales, 44%).

En tanto, los ministros peor evaluados son Fernando Rabat (73% de desaprobación), Jorge Quiroz (70%) y Tomás Rau (Trabajo, 57%).

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