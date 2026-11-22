Personal de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros efectuó en las últimas horas nuevas detenciones por conducción temeraria en distintas autopistas de la Región Metropolitana.

En la Autopista Costanera Norte, sector Lo Curro, fue detenido el conductor de una motocicleta Triumph Street Triple RS 765, quien circulaba a 170 km/h en una zona de 100 km/h.

Además, en el mismo sector, una camioneta Great Wall Poer fue detectada a 166 km/h, también en una zona con velocidad máxima de 100 km/h.

En tanto, en la Autopista Presidente Kennedy, Carabineros detuvo al conductor de un BMW que circulaba a 143 km/h en una zona de 80 km/h, estableciéndose además que conducía bajo la influencia del alcohol. En el mismo punto fue detenido el conductor de un Volvo XC60, sorprendido a 140 km/h.

Un quinto procedimiento se desarrolló en el Acceso al Aeropuerto Internacional, donde un station wagon marca MG fue detectado circulando a 90 km/h en una zona con límite de 30 km/h, procediéndose igualmente a la detención de su conductor por conducción temeraria.

Junto con estas detenciones, se cursaron 643 infracciones al tránsito por exceso de velocidad, además del retiro de vehículos de circulación por documentación vencida y ocultamiento de placas patentes.

La teniente Nicol Barrera Díaz explicó que estos servicios buscan detectar oportunamente conductas de alto riesgo. “Estamos hablando de vehículos circulando a 140, 160 o incluso 170 kilómetros por hora, y en algunos casos en sectores donde el límite es de 30 u 80 kilómetros por hora. A esas velocidades, el margen de reacción disminuye considerablemente”, señaló.

PURANOTICIA