Vallejo dice que "hay que abrir los ojos" ya que el litio o el cobre podrían estar en riesgo tras amenazas de Trump

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la de condena del Ejecutivo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La autoridad declaró que "nuestro gobierno lo que ha hecho es defender la tradición diplomática que hemos tenido como Estado a lo largo de la historia en materia internacional. ¿Qué significa defender la tradición diplomática? Es defender el derecho internacional más humanitario en cada caso que hemos conocido".

Bajo ese contexto, sostuvo que "nadie, ningún país, puede intervenir o atacar militarmente a otro, sea salvo cuando se trata de una legítima defensa. Y lo que ha sucedido con el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano vulnera ese derecho internacional".

"Esa ha sido la posición de gobierno y va a ser la posición de gobierno y Estado hasta el último día de nuestro mandato. Le guste a quien le guste", agregó.

Vallejo también sostuvo que el "problema" actual es que Venezuela "puede perder su petróleo sin recuperar su democracia" y que lo sucedido se transforma en un "precedente" para América Latina.

La secretaria de Estado sostuvo que las "amenazas" de Donald Trump a otros países de la región ponen "en riesgo grave la soberanía de toda una región".

En este escenario, indicó que "así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región".

Finalmente, la ministra Camila Vallejo sostuvo que "hay que abrir los ojos, nos lo están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando. Lo que nos están diciendo y sienten es que por tener la fuerza suficiente, pueden hacer lo que quieran en América Latina porque la consideran su patio trasero".

PURANOTICIA