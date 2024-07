Vallejo defiende visita de Boric a Paraguay ante ola de homicidios: "Ha mandatado acciones en materia de seguridad"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la visita oficial del Presidente Boric a Paraguay, en medio de las críticas de la oposición debido a la ola de homicidios ocurridos este fin de semana en la regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Según señaló en conversación con Chilevisión, la autoridad llamó a no entrar en controversias y trabajar en unidad para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

“A nosotros no nos sirve entrar en discusiones con la oposición que no vayan en esta línea, porque para nosotros no es una solución la polémica, es una solución la colaboración, el trabajo y la unidad”, dijo la autoridad.

“El viaje del Presidente estaba agendado con anticipación porque son reuniones internacionales que se tienen que preparar, y en su ausencia mandató a la ministra del Interior, en su calidad de vicepresidenta, a liderar esta reunión de trabajo que ya tuvo resultados con estas cinco medidas que se van a implementar”, agregó.

“El Presidente tenía una tarea importante en Paraguay para justamente fortalecer la relación de intercambio comercial y así seguir fortaleciendo la agenda de crecimiento y pro inversión en nuestro país. Y estando allá mandató a las autoridades en materia de seguridad a tomar medidas adicionales y eso ha tenido una respuesta”, señaló la vocera.

“El Presidente mandata y se cumple y hay una respuesta porque evidentemente todo lo que hoy día se ha anunciado es parte de una decisión del Presidente de la República. Y a su vuelta, estando en Chile lo primero que va a hacer es monitorear el estado de avance de su mandato”, finalizó Vallejo.

