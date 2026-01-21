Vallejo defiende gestión del Gobierno ante críticas de Kast y Campos y afirma que "vamos a entregar una mejor situación país"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió al tono crítico del Presidente electo José Antonio Kast y del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, quienes cuestionaron duramente la gestión del Ejecutivo.

El fundador del Partido Republicano insistió en la idea de “recuperar el país del letargo”, mientras el militante del Partido Radical calificó al actual Gobierno como “el más malo desde el retorno a la democracia”.

Frente a esas afirmaciones, Vallejo reivindicó los avances alcanzados en distintas áreas. En materia económica, aseguró que "nosotros vamos a entregar una economía mejor de la que recibimos, una inflación del 14%, va a estar, enhorabuena, en alrededor de un 3% en el primer trimestre de este año, salarios mínimos con un aumento histórico, o sea, un mayor poder adquisitivo de miles de compatriotas, esto ha generado también que tengamos más de 39 meses consecutivos con ingresos reales al alza”.

La ministra también destacó logros en salud: “Ya logramos, de hecho, haber sacado a 11 millones de personas de la lista espera, y hemos logrado reducir los tiempos de espera con la mayor reducción de los últimos diez años, gracias a la gestión que ha tenido el ministerio de Salud y la inyección de recursos adicionales”.

En educación y seguridad, añadió: “Lo mismo con el sistema escolar, en la recuperación de la asistencia y la permanencia de estudiantes en el sistema. También en materia de seguridad, o sea, las capacidades desde el Estado institucionales para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, son excesivamente mejores que las que recibimos”.

La autoridad reconoció que aún existen desafíos, pero subrayó la mejora general: “Por cierto que siempre hay que avanzar más. Pero la situación país, tanto en el área de seguridad como en muchos aspectos del área social y en materia económica, está actualmente mucho mejor que como la recibimos cuando nosotros ingresamos al Gobierno. Y además podemos señalar que la pobreza ha disminuido”.

Respecto a las diferencias de relato con Kast, puntualizó: “Lo hemos dicho en otras oportunidades, podemos tener miradas distintas y es legítimo que el relato del Presidente electo se haya basado en la caracterización de su Gobierno como un Gobierno de emergencia, pero en los hechos nosotros estamos entregando y vamos a entregar una mejor situación país de como la recibimos cuando nos tocó entrar a la administración de Estado el año 2022”.

Finalmente, sobre las nominaciones de Judith Marín en el Ministerio de la Mujer y Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad, criticadas por el oficialismo, Vallejo aclaró: “Cada uno en su rol y a nosotros no nos corresponde comentar o hacer comentarios del nuevo gabinete designado por el Presidente electo”.

