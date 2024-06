Vallejo acusa que críticas de Matthei contra el Gobierno "tienen un carácter más bien electoral"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, por la supuesta ingenuidad del Gobierno ante Venezuela respecto al caso de Ronald Ojeda.

En entrevista con radio Sonar, la autoridad dijo que "hace rato tenemos una crítica sostenida hacia la política exterior que lleva a Chile, particularmente en relación a Venezuela, y se está tratando de trasladar a la política interna una política internacional”.

“¿Por qué digo esto?”, se preguntó, “porque el Presidente, no solo respecto de Venezuela, sino que de todos los países vecinos y los países del mundo, han tenido una relación de multilateralismo y en instancias bilaterales muy respetuosa de la diplomacia y de lo importante que es sostener la diplomacia para encauzar o canalizar distintos problemas que aquejan a los países", se respondió.

En ese sentido complementó diciendo que "insistir en criticar al Gobierno, tratar de ingenuidad o de irresponsabilidad o de poco carácter, el mantener relaciones diplomáticas con los países vecinos cuando se tiene conflictos o tensiones, es básicamente mellar una política que ha sido de Estado durante mucho tiempo en nuestro país y que además tiene efectos”.

“El mantener relaciones diplomáticas nos permite justamente obtener cierto grado de resultados a la hora de enfrentar problemas", explicó Vallejo.

Además, afirmó que "ingenuidad, diría yo, es pretender creer que cortando relaciones diplomáticas con Venezuela vamos a obtener mejores resultados que los que tenemos".

La secretaria de Estado atribuyó las declaraciones de Matthei a un contexto electoral, y en ese sentido afirmó que "en momentos donde se prevén elecciones o ciertos líderes, en el caso también de la alcaldesa, están desarrollando una posible candidatura presidencial, podemos ver que hay declaraciones más altisonantes, una presencia mediática mayor”.

“Pero otra cosa es”, precisó, que el Estado haya abandonado la tarea de seguridad. Esa, dijo, “es una declaración que uno podría entender el año 2021-2022, cuando nosotros llegamos al gobierno y vimos mucho abandono del Estado. Hoy día lo que hemos tenido que hacer es reforzar la presencia policial, que finalmente el Estado esté en las calles, con más comisarías, con mejor infraestructura, con la renovación del parque vehicular".

"Hacer estas declaraciones como 'el Estado no está presente' o 'el Gobierno es ingenuo', tienen un carácter más bien electoral, más que de responsabilidad política con lo que es la realidad", insistió la vocera de Gobierno.

Luego afirmó que "no me puede decir nadie que el Estado está abandonando la seguridad, sino que todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es fortalecer su presencia para enfrentar la seguridad. Y es un trabajo complejo, no es de la noche a la mañana, pero de que se avanza, se avanza", afirmó.

PURANOTICIA