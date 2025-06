"Valentía para gobernar, cercanía para escuchar": Matthei estrena eslogan durante masivo acto de inicio de campaña

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio el vamos a su campaña en un masivo acto en el centro de eventos Alto San Francisco, al que asistieron 1.500 adherentes.

Evelyn Matthei encabezó este miércoles el acto de lanzamiento de la campaña gráfica, digital y programática de su precandidatura presidencial y destacó que los pilares de su propuesta serán orden, progreso y esperanza.

Entre gritos de apoyo, banderas de los partidos y acompañada de su equipo y las directivas de los partidos, la abanderada reveló su eslogan de campaña: “Valentía para gobernar, cercanía para escuchar” y también el logo que la acompañará en la contienda.

Antes de entrar a escena, se proyectó un primer video de campaña donde se hace la distinción entre “Evelyn” y “Matthei”.

“Evelyn toca el piano. Matthei tiene mano dura con la delincuencia (…) A Evelyn le encanta podar el jardín. Matthei tiene mano dura con la corrupción”, haciendo alusión a las habilidades blandas de la candidata y su determinación.

En el acto realizado en Santiago, la abanderada dijo: “Gracias por creer en esta campaña y por estar dispuestos a trabajar por nuestro maravilloso país. Mi invitación hoy es a trabajar para ofrecer a los chilenos Orden, Progreso y Esperanza”.

“El único camino que lleva a buenos resultados es el esfuerzo, la seriedad, la honestidad, el rigor. El amor por Chile y por los chilenos” agregó la exalcaldesa de Providencia, quien estuvo acompañada de sus equipos de campaña y programáticos, y por los partidos de Chile Vamos.

La precandidata detalló que para devolver el orden tendrá mano de hierro contra la delincuencia. Con decisión, coordinación, tecnología y fuerza, se tomará el control de los barrios más golpeados, de las fronteras, puertos y caletas. “¡Vamos a devolver el orden a Chile! Y lo vamos a hacer con leyes firmes, con instituciones que funcionen, protegiendo a los que nos cuidan, y con un gobierno que se va a atrever a tomar decisiones difíciles”, enfatizó.

Matthei estableció que el segundo pilar será el progreso, que implica levantar a las pymes, modernizar el Estado, quitarle el freno a quienes quieren emprender y generar empleo de calidad.

“Tenemos un tremendo potencial. Hay que aprovecharlo. Necesitamos acelerar la inversión: Puertos, caminos, desaladoras, embalses, trenes, carreteras, aeropuertos, minería, salmonicultura, energías renovables, turismo. Pero sobre todo, necesitamos buenos empleos y miles de viviendas", dijo.

La candidata también enfatizó que le devolverá la esperanza a Chile de alcanzar un país mejor. “Vamos a cuidar lo que importa, a poner a los niños primero, a apoyar a las familias para que puedan criar y trabajar, a trabajar para darle un buen futuro a nuestros jóvenes, a asegurar que los que más lo necesitan reciban lo mejor del Estado, a trabajar para que los barrios donde viven las familias sean seguros y gratos, a cuidar los espacios públicos, plazas y parques, a estimular el deporte, el arte y la vida buena. Porque Chile va a estar mejor", mencionó Matthei.

“Estoy aquí para construir el futuro. Un futuro con orden, con progreso y con esperanza. Con valentía para gobernar, Con cercanía para escuchar"; aseguró.

Además, en su discurso, repasó su historia política y su paso por la alcaldía de Providencia.

“Rápidamente me di cuenta de que la seguridad ciudadana no es de izquierda ni de derecha. Los vecinos se sienten protegidos o no. Así de simple. Y en Providencia, considerando los dos millones de personas que transitan por la comuna, logramos mayor seguridad que en otras comunas similares”, expresó.

También recordó su período en el Senado y la relación que sostuvo con parlamentarios de la Concertación. “En el Congreso nunca tuve problemas para conversar con Alejandro Foxley, con Edgardo Boeninger, con Enrique Silva Cimma (...). Querían lo mejor para Chile, aunque se sentaban en la bancada de enfrente. Por ello, al hablar hoy de un camino de orden, progreso y esperanza para Chile, hablo de un camino poco politizado, basado en tratar de hacer las cosas bien”, puntualizó.

En otro pasaje de su discurso, se refirió a las divisiones de la sociedad chilena respecto a episodios del pasado, haciendo una alusión indirecta al Golpe Militar. Un tema que ha sido controvertido para Matthei a propósito de sus más recientes declaraciones en torno al tema.

"Respecto del pasado, hay muchas emociones difíciles de cambiar. Respecto del futuro de Chile, no me cabe duda de que todos los chilenos con el corazón bien puesto quieren orden, progreso y esperanza. Eso es también lo que desean aquellos extranjeros que han venido a trabajar y a formar familia en nuestro país, contribuyendo con sus talentos y su trabajo a la grandeza de Chile", señaló.

Hacia el final, Evelyn Matthei enfatizó: “Soy mujer, y me ha tocado ir abriendo espacios que antes eran solo de hombres. No soy perfecta. Pero no me tiembla la mano para tomar decisiones. Si me equivoco, lo reconozco y lo arreglo. No creo en las soluciones mágicas, sí en el trabajo serio”.

