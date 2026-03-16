Valencia se reunió con la fiscal general de EE.UU. para solicitar interrogar a Maduro en el marco del caso Ojeda

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se reunió con el fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para, entre otros temas, abordar la posibilidad de interrogar a Nicolás Maduro en el marco de la investigación por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

"Lo que pudimos abordar, los temas que para nosotros eran prioritarios, era por una parte lo que tiene que ver con el lavado de activos, la protección de nuestro sistema financiero, los flujos de dinero por delitos que se cometan en los Estados Unidos", indicó Valencia.

La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que uno de los objetivos “poder seguir estrechando la cooperación que ya mantenemos en la persecución del Tren de Aragua y, en el caso específico, de los delitos que han cometido los piratas de Aragua y las bandas asociadas al tren en nuestro país, el homicidio del teniente Ronald Ojeda“.

“Hemos hecho público que, por parte del fiscal Héctor Barros, que dirige esa investigación, existe el interés de poder interrogar a Nicolás Maduro, que se encuentra hoy día privado de libertad en los Estados Unidos, y para eso necesitamos la cooperación de las autoridades de este país", indicó.

Y añadió que "por supuesto, el resultado de una diligencia de esa naturaleza siempre es incierto, va a depender pues, que duda cabe, en primer lugar, de la disposición del interrogado a cooperar en el caso y de ahí en adelante una serie de otras circunstancias".

En esta línea, afirmó que "existen antecedentes en la investigación que arrojan de que autoridades del estado venezolano, particularmente se indica a Diosdado Cabello, habría participado en el planeamiento para el encargo de ese homicidio, por lo tanto, interrogar o requerir información de parte de quién habría sido, entre comillas, su jefe, parece que es una obligación mínima en el contexto de la investigación que se lleva adelante".

El Fiscal Nacional comentó que ahora lo "que procede conforme a nuestro derecho es poder solicitar cooperación a las autoridades de los Estados Unidos, que es el país bajo cuya jurisdicción se encuentra, para los efectos de que tramiten esa petición bajo las reglas que rigen nuestra cooperación y su derecho interno".

(Imagen: Fiscalía)

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