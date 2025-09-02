Valencia rechaza cita con el PC y deriva caso Jadue a fiscalía anticorrupción

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se negó a reunirse con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para abordar el caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. En lugar de recibirlo, derivó la solicitud al fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos.

La directiva del PC acudió a la Fiscalía para pedir una audiencia con Valencia con el objetivo de discutir la situación judicial de Jadue, quien está en prisión preventiva.

Sin embargo, Valencia declinó la reunión, argumentando que su política es no intervenir en causas particulares. Según fuentes de la Fiscalía, Valencia solo atiende a parlamentarios cuando acompañan a víctimas en algún caso.

De esta manera, la reunión entre el PC y el Ministerio Público se concretará el próximo viernes 5 de septiembre con el fiscal Campos, quien recibirá a Lautaro Carmona y al candidato a senador Hugo Gutiérrez.

La decisión de Valencia refuerza la autonomía del Ministerio Público y envía una señal de que la investigación seguirá su curso sin interferencias políticas.

PURANOTICIA