Valencia dice que "es difícil predecir" si habrá colaboración de Venezuela tras captura de Maduro para resolver el caso Ojeda

Tras un operativo en el que fueron capturados la madrugada del sábado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, entregó información sobre la situación judicial en Chile.

Señaló que existen 14 extradiciones autorizadas por la justicia chilena que no han sido ejecutadas, debido a que los imputados se encuentran en Venezuela.

En un punto de prensa, explicó que, respecto al crimen del opositor venezolano y exteniente Ronald Ojeda, secuestrado el 21 de febrero de 2024 y asesinado el 24 del mismo mes en la región Metropolitana, “según la indagatoria, tres sujetos declararon que la orden provino del gobierno venezolano, y uno de ellos atribuyó el encargo a Diosdado Cabello, titular de Interior y considerado el “número dos” del chavismo”.

En este sentido, Valencia organizó a los investigados en tres grupos:

Los que ya están formalizados y acusados. Aquellos con órdenes de extradición solicitadas, aún pendientes. Y los que no han sido formalizados, pero podrían ser investigados.

Sobre este punto, afirmó que “el Ministerio Público va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o esclarecidos en la investigación, en particular la situación de quienes todavía no están en Chile, porque están en su extradición pendiente, y de todas las demás personas que pudieran haber participado en el delito”.

Consultado por la situación judicial de otros casos que vinculan a ciudadanos venezolanos integrantes del crimen organizado, el Fiscal Nacional manifestó que “solo para muestra, tenemos 14 extradiciones autorizadas por la justicia chilena que no han podido ser comunicadas a las autoridades venezolanas porque no tenemos relaciones diplomáticas”.

Consultado sobre si la captura de Maduro podría tener repercusiones en Chile, Valencia respondió: “Es difícil de predecir qué es lo que va a ocurrir con la cooperación. Saber cómo esto va a irse desarrollando, si va a contribuir a que la justicia chilena haga su trabajo, si lo van a entorpecer en mayor grado, es difícil poder todavía saberlo”.

Agregó que los imputados han sido formalizados en ausencia en tribunales nacionales por delitos cometidos en Chile.

