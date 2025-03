Valencia descarta remoción de Cooper de la investigación en caso de Cariola: "No hay ninguna decisión de esa naturaleza"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, aclaró la situación del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, tras la designación de la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, para encabezar las indagatorias por la filtración de antecedentes de la carpeta investigativa de la causa que involucra a la diputada Karol Cariola, arista del «Caso Sierra Bella».

“Es habitual en el Ministerio Público, que cuando hay una denuncia por filtraciones que se producen dentro de una causa, disponemos que la investigación por esas filtraciones la lleve un fiscal distinto”, indicó.

La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que "en este caso en particular, hemos tomado una decisión como esa, que insisto, es una decisión muy frecuente en el Ministerio Público, que cuando se produce una denuncia o se abre una investigación por una violación de secreto, que se habría producido eventualmente en una causa que lleva un fiscal, disponemos que esa investigación, que muy probablemente muchos esperan también que se establezca si tuvo participación directamente ese fiscal o su equipo en ese incidente, se ha llevado adelante por un fiscal diferente”.

Además, mencionó que cuando se produce la filtración “el fiscal regional de Coquimbo abre de oficio una investigación, es una iniciativa de él, pero el día lunes dispuse que sea llevada adelante por parte de la fiscal regional de Valparaíso”.

En ese sentido, sostuvo que esta decisión fue “consecuencia de un acto diligente de parte del fiscal acorde de la causa que advierte que en una investigación a su cargo que advierte que, aparentemente, se ha producido una violación de secreto”.

Al ser consultado sobre el anuncio de la diputada Consuelo Veloso sobre solicitar su remoción como fiscal nacional, Valencia manifestó que “no ha tenido noticia oficial sobre el particular, pero en general, cuando se producen comentarios o anuncios de esa naturaleza, se presenten o no, se materialicen o no, nos abstenemos de emitir opinión porque se refieren a las atribuciones institucionales de parlamentarios, atribuciones que la ley y la Constitución les confieren, y no corresponde entonces, en consecuencia, que nosotros emitamos opinión sobre el particular”.

Respecto a parlamentarios del oficialismo que anunciaron que solicitarán la remoción del fiscal Cooper, expresó que “uno quisiera que estas cosas no ocurrieran, pero no son infrecuentes (…) Obedece al ejercicio de la atribución de los parlamentarios, y menos voy a opinar si aún no se materializa”.

En cuanto a la eventual remoción de Cooper, Valencia aseveró que “el hecho de que se presente una solicitud de remoción en el Ministerio Público, les recuerdo los casos más recientes, no ha sido un motivo suficiente como para que un fiscal tenga que dejar la causa. Por el momento, no hay ninguna decisión de esa naturaleza”.

