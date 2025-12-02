Valencia calificó de "golpe duro" el recorte del Gobierno a fondos adicionales a la Fiscalía en zonas con criminalidad grave

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la decisión del Gobierno de recortar los recursos destinados mediante un convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el fortalecimiento del Ministerio Público.

Se trata de recursos que son aprovisionados por el Ejecutivo de manera directa, para suplir necesidades en zonas con una criminalidad más grave, con los que se financian dotaciones en lugares críticos como Arica, Tarapacá y La Araucanía.

“En orden a que recursos suplementarios adicionales que aporte el Ejecutivo para el financiamiento de profesionales en las zonas donde hay más actividad de crimen organizado o de violencia, incluso terrorismo, se iban a ver interrumpidos. Eso fue un golpe duro”, remarcó en entrevista con Radio 13 C.

Explicó que los recursos que serán recortados están destinados, por ejemplo, a una oficina de la Fiscalía en el puesto fronterizo de Chacalluta.

“Fue una propuesta de la Fiscalía de Arica para poder apoyar el trabajo que se realiza ahí, y particularmente lo que tiene que ver con la situación de menores de edad, con trata de migrantes. Esa fiscalía funciona con un turno de funcionarios, y dentro de ese turno de funcionarios participan algunos de estos funcionarios pagados con fondos extraordinarios”, contó.

Valencia apuntó a la necesidad de que esos dineros sean repuestos para el funcionamiento en las zonas más críticas, así como también aquellos destinados a cubrir el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) que tampoco están en el presupuesto 2026.

“Hemos pedido al Gobierno que reconsidere ese aporte suplementario, la interrupción de ese aporte suplementario. Todavía no hemos recibido respuesta. Esperamos que eso ocurra. Necesitamos esos recursos”, dijo.

Asimismo, hizo hincapié en “el retraso del proyecto de ley de fortalecimiento. Hoy día necesitamos esa dotación adicional. El proyecto ya lleva más de dos años en el Congreso, y es necesario que se prueben a la brevedad esos proyectos adicionales, esos fondos adicionales, para poder aumentar la planta personal, porque de otro modo, todo el trabajo que se realiza nos empieza a faltar el aire. Alguien decía, ‘se empiezan a sentir señales de asfixia’”.

