Valencia califica de "injustas" las críticas a fiscal Perivancich tras nombramiento para liderar investigación sobre filtraciones

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, salió en defensa de la designación de Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, para liderar la investigación sobre las filtraciones de chats relacionadas con la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por el «Caso Sierra Bella».

Los cuestionamientos fueron planteados por la diputada Camila Musante (Ind-PPD), quien manifestó su "preocupación" por la elección de la persecutora, recordando que se le conoce como la "sepulturera de causas" y señalando demoras en diligencias solicitadas en la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, vinculados a los casos Penta y SQM.

Consultado por estas críticas, Ángel Valencia indicó que “la fiscal Perivancich tiene una excelente evaluación por parte de la Fiscalía Nacional. Me parecen injustos comentarios como esos, aunque no los he escuchado; si alguien los hiciera, los consideraría injustos”.

“Hace unos meses asistí a su cuenta pública; su gestión es impecable. También quiero recordar que la fiscal Perivancich está a cargo de la investigación de los incendios ocurridos en Viña del Mar”, añadió.

PURANOTICIA