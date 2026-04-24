Vacunación contra la influenza llega al 57% en menos de dos meses de campaña

En el marco de la 24ª Semana de la Vacunación de las Américas, la ministra de Salud, May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y al representante de OPS/OMS en Chile, Giovanni Escalante, encabezó operativo de vacunación contra la influenza en el Complejo Fronterizo Chacalluta.

Posteriormente, las autoridades sanitarias se dirigieron al Colegio El Roble para supervisar la administración de dosis a estudiantes de entre primero y quinto básico. Durante esta visita, se hizo un urgente llamado a las municipalidades para que agilicen la coordinación de estas jornadas con sus respectivos centros de salud. Esto cobra especial relevancia dado que, a nivel regional, el progreso ha sido particularmente lento tanto en escolares (37,9%) como en personas mayores (37,5%).

La agenda continuó con la instalación de un punto extramural en el céntrico Paseo 21 de mayo de Arica, encabezado por Chomali, Pizarro y Escalante. En este lugar, se facilitó a la comunidad el acceso a las fórmulas contra la influenza, el neumococo y el covid-19, destacando que esta última enfermedad presenta una de las coberturas más bajas en la región.

Al evaluar el despliegue, la titular del Ministerio de Salud catalogó la visita como muy relevante, subrayando que el foco central está puesto en la prevención de enfermedades, cumpliendo así con el rol fundamental de salud pública que le compete a su cartera.

Respecto al proceso de la campaña contra la influenza, la secretaria de Estado detalló las cifras actuales: “en Chile ya llegamos a un 57% de la población vacunada, llevamos solo casi dos meses, no hemos completado los dos meses, lo que es bastante bueno. El plan de vacunación se extiende hasta septiembre, pero esperamos muy sinceramente que las personas se vacunen antes de mediados de mayo, porque después de la segunda quincena empiezan los fríos y a circular más los virus”.

Por su parte, la subsecretaria Pizarro destacó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) escogió a nuestro país para impulsar esta 24ª Semana de la Vacunación de las Américas debido a la solidez de su robusto programa de inmunizaciones. Este logro, aseguró, es mérito de los funcionarios de la salud y de las personas que siguen confiando en esta medida de protección, aprovechando la oportunidad para reafirmar el llamado a la comunidad a ampliar las coberturas.

Para concluir, la autoridad de Salud Pública profundizó en la situación local y las medidas de autocuidado: “Si bien la vacunación a nivel nacional va bien encaminada, en la región de Arica también va bien, pero estamos un poquito más bajos. Y aquí el llamado es a vacunarse especialmente a los grupos de riesgo. Y cuando hablo de grupos de riesgo, no sólo hablo de los grupos de riesgo de enfermar gravemente para Influenza, sino que también por Covid-19 y por neumonía. Así que el llamado es a vacunarse, a cuidarse, alimentarse bien, hacer deporte, porque también depende de nosotros que estemos saludables y que podamos llegar bien al invierno”, enfatizó.

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