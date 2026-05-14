Diputado Mulet ingresa denuncia ante Fiscalía para que se investigue posible adulteración en cifras de producción de Codelco

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, ingresó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue la posible adulteración en las cifras de producción de Codelco en diciembre de 2025, donde al menos 20.000 toneladas métricas finas de cobre de la División Chuquicamata no habrían reunido las condiciones necesarias para ser registradas como producción terminada.

Previo a presentar el escrito, el parlamentario declaró que “lo fundamental es que se investigue a fondo esta situación. Hay antecedentes importantes que dan cuenta que se pudo haber alterado las cifras de la producción de concentrado de cobre en Codelco, de manera que se habría adulterado el resultado de la producción total del año 2025”.

“Nosotros recibimos algunos antecedentes hace un par de meses atrás, ahora se dio cuenta públicamente de una auditoría preliminar que da cuenta que esto se pudo alterar. Y eso es muy grave porque esto no es un problema de cálculo nomás que íbamos a producir 10 y producimos 5”, agregó.

Y aseguró que “esto es una situación que tiene consecuencias en los balances, en los bonos que reciben los trabajadores y los ejecutivos, en el mercado de los bonos y acreedores de Codelco porque no es lo mismo producir que lograr las metas que no lograrlas”.

“De manera que es un hecho gravísimo que nosotros creemos que no puede seguir estudiando solo Codelco internamente. Tiene que haber un órgano externo. Aquí pueden haber situaciones delictivas y eso es lo que le venimos a pedir al Ministerio Público”, añadió.

Según Mulet “queremos que a Codelco le vaya bien, pero debe transparentar su situación. Ha cometido muchos errores durante por lo menos las últimas 4 o 5 administraciones, estamos hablando de 15 años o más, donde Codelco le dice una cosa al país y esas cosas no ocurren”.

“Le dice que arreglar un edificio va a costar US$10 millones y termina costando más de US$50 millones. Le dice al país que va a producir 2,4 millones de toneladas de cobre fino y está produciendo 1,3. Le dice al país que la nueva Chuquicamata subterránea va a costar 10 y resulta que vale 20”, agregó el exprecandidato presidencial.

Consultado respecto a las posibles motivaciones para adulterar las cifras, el parlamentario señaló que “hay razones que uno puede sospechar en esta materia, fundamentalmente porque lograr las metas desata bonos importantes y desata también afirmaciones respecto si la compañía va bien o va mal”.

“Si se logró la meta hay consecuencias de orden político, financieras, económicas. Muchas veces las empresas disfrazan cifras, y eso es una situación defraudatoria. Si generó un daño de orden económico porque tuvo que pagar bonos que no se merecían, bueno, hay una situación defraudatoritoria”, finalizó.

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