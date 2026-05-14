Robos violentos cayeron 13% durante el primer trimestre de 2026: delitos asociados a drogas aumentaron

La Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer las cifras delictuales del primer trimestre del año, recopiladas por su Centro de Estudios y Análisis del Delito.

Y los datos oficiales revelan una importante baja en distintos tipos de ilícitos a nivel nacional.

El informe fue elaborado a partir de las estadísticas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, y muestra una disminución de 13% en los robos violentos.

Destacan las caídas de 16,9% en los robos con violencia e intimidación, y de 18,3% en el robo violento de vehículos motorizados.

En la misma línea, los delitos contra la vida y la integridad de las personas registraron una variación de 0,7% en el primer trimestre respecto del año anterior.

Dentro de esta categoría resaltan las disminuciones en los casos policiales de homicidios (-16,7%), de violación (-12,1%), contra la propiedad (-8,9%) y los casos de violencia intrafamiliar (-1,3%).

En cuanto a las incivilidades, el informe arrojó un aumento de 3,1% a nivel nacional, predominando el alza en las regiones de Los Ríos (17,6%), Aysén (13,8%) y Magallanes (13,2%).

Entre los delitos con aumento están los asociados a drogas, que crecieron un 10,8% respecto de 2025. De esta cifra se desprende un incremento de 13,7% en los casos de microtráfico de sustancias.

Las regiones con mayores alzas en delitos asociados a drogas son Tarapacá (58,3%, de 126 a 202 casos), Atacama (33,2%, de 119 a 159 casos) y Magallanes (con 31,0%, de 44 a 58 casos).

Por último, los ilícitos asociados a armas aumentaron un 15,7% a nivel nacional en comparación con 2025, pasando de 5.149 a 5.991 casos en el periodo.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, sostuvo que "estas cifras nos ayudan a comprender la evolución de distintos fenómenos delictuales y a focalizar los esfuerzos preventivos y la acción policial, para frenar el avance de cada uno de ellos en el país".

"Si bien observamos un aumento en delitos asociados a drogas y armas, también vemos una mayor capacidad de detección y persecución de estos delitos. Esto muestra que debemos persistir en las estrategias que está impulsando el Gobierno a través del Plan de Seguridad, con especial énfasis en el combate del crimen organizado", agregó la autoridad.

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