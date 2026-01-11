Vacaciones sin pausa digital: seis de cada diez trabajadores se mantienen en línea

En plena temporada de verano, un estudio volvió a poner el foco en las dificultades de los trabajadores chilenos para lograr un descanso efectivo. Según la encuesta de Randstad, el 61% de los trabajadores se mantiene conectado durante sus vacaciones, pese a que la Ley de Desconexión Digital ya se encuentra vigente en el país, evidenciando una brecha entre la normativa y la cultura laboral.

Los datos muestran que la desconexión total sigue siendo una excepción. Del total de encuestados, un 26,5% permanece conectado de forma permanente y un 34,5% logra solo una desconexión parcial, mientras que apenas el 39% corta realmente el vínculo digital con su trabajo, ya sea de manera mayoritaria o completa.

De acuerdo con el análisis, la principal causa de esta hiperconexión no responde a exigencias formales de las empresas, sino a factores personales. Solo un 6% señala que se mantiene en línea por requerimientos del cargo, mientras que el 42% revisa mensajes solo ante emergencias y un 20% lo hace para monitorear avances y facilitar el regreso laboral, reflejando altos niveles de autoexigencia.

Al respecto, Natalia Zúñiga, directora de Marketing & Comunicaciones de Randstad Chile, explicó que “las vacaciones son una oportunidad invaluable para desconectarnos, pero la tecnología, aunque facilita el trabajo remoto, también interfiere con el descanso necesario, afectando directamente la salud y el bienestar de las personas”.

El estudio concluye que la principal barrera para la desconexión es cultural y no normativa, ya que la tecnología ha diluido los límites entre la vida laboral y personal. En ese contexto, Randstad advierte que proteger los espacios de descanso digital es clave para un bienestar sostenible, con efectos positivos tanto en la salud mental como en el rendimiento profesional a largo plazo.

