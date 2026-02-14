Usuarios reciben alerta sísmica en sus celulares minutos antes de un sismo

Segundos —e incluso minutos— antes de que se registrara un sismo de magnitud 6,1 la mañana del jueves en Punitaqui, Región de Coquimbo, varios usuarios reportaron haber recibido una alerta preventiva en sus teléfonos móviles, principalmente en equipos con sistema Android. La notificación advertía: “Se espera un ligero temblor. Magnitud inicial esperada de 5,9”, lo que generó sorpresa entre quienes la recibieron.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) aclararon que este aviso no corresponde al Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) utilizado oficialmente por las autoridades chilenas. El director regional de Senapred en Coquimbo, Angelo Hernández, recalcó que “esto no es el SAE”, pese a que entrega recomendaciones útiles a los usuarios.

La alerta proviene de una función integrada en los teléfonos Android, desarrollada por Google, que detecta actividad sísmica cercana, generalmente desde magnitudes superiores a 4,5. El sistema funciona utilizando sensores y ubicaciones aproximadas de múltiples dispositivos, información que, según la compañía, no permite identificar a personas específicas.

Desde Google advierten que la herramienta no detecta todos los sismos, que las estimaciones pueden variar y que la notificación puede llegar antes, durante o incluso después de iniciado el movimiento telúrico. Además, el sistema no está disponible en todas las zonas y requiere conexión a internet mediante WiFi o datos móviles.

Para activar esta función, los usuarios deben ingresar a Configuración, luego a Seguridad y emergencia o Ubicación, seleccionar Alertas de terremotos y habilitar la opción. Aunque no reemplaza los sistemas oficiales, esta herramienta puede entregar segundos valiosos para reaccionar, un margen crucial en un país altamente sísmico como Chile.

PURANOTICIA