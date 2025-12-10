"Usted le falló a los niños en Chile": Presidente Boric fue increpado durante presentación de informe del INDH

En medio de la presentación del Informe Anual 2025 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile del INDH, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los episodios de violencia protagonizados por los llamados "overoles blancos" en liceos emblemáticos.

En la ocasión, el Mandatario fue increpado por un asistente, quien lo acusó de haberle fallado "a los niños de Chile".

"En Chile se están violando los derechos humanos de los niños del Sename. Se están muriendo a diario dentro de esta Presidencia niños. Están siendo drogados con intención dentro de la residencia de protección", mencionó la persona.

Complementó que: "Y todavía tenemos jóvenes en el servicio de reinserción por infractores de ley que están siendo encerrados con candado, señor Presidente".

Además, le dijo en "nombre de los niños que se han muerto, en nombre de los que están siendo cuidados hoy día, que usted le falló a los niños en Chile, señor Presidente".

Tras escuchar la intervención del hombre, el Presidente agradeció las palabras y planteó que "en general, cuando hay este tipo de intervenciones, desde las autoridades tendemos a funcionar a la defensiva. Yo trato, genuinamente, de no hacerlo porque veo y entiendo la rabia, la preocupación que hay detrás".

Asimismo, manifestó que comparte "la necesidad de velar y garantizar los derechos de los niños que están tanto en el sistema de protección como en el sistema de protección" y señaló que "ha sido parte del trabajo intenso de este Gobierno y espero que eso de sus frutos".

Respecto a los hechos de violencia protagonizados por "overoles blancos", ek Mandatario los condenó y advirtió que habrá sanciones para quienes resulten responsables. Su intervención en dicha actividad estuvo marcada por la suspensión de un profesor del Instituto Nacional, investigado por presunta colaboración con estudiantes en desmanes, y por el ataque sufrido por tres docentes del mismo establecimiento, quienes fueron rociadas con bencina durante incidentes recientes.

Boric subrayó que estas acciones afectan a toda la comunidad escolar: “El caso de los overoles blancos estigmatiza a toda una comunidad educativa o a varias comunidades educativas”. Añadió que los responsables cometen “delitos, lo que no es justificable bajo ningún punto de vista”.

El jefe de Estado fue enfático en señalar que "ese tipo de violencia, que llega incluso a dañar a las comunidades, no puede ser tolerada”.

Al mismo tiempo, llamó a combinar diálogo y participación con medidas firmes: “Tenemos que hacer todos los esfuerzos, con diálogo, con participación, pero también cuando corresponda con sanción, para que esas personas que son totalmente minoritarias en las comunidades escolares y que están permanentemente generando un conflicto e incluso dañando a sus propios compañeros, amenazando, rociando con bencina a sus profesores, que no vuelva a suceder. Eso sencillamente es inaceptable”.

VIDEO

(Video: T13)

PURANOTICIA