Uriarte dice "no compartir" decisión de RN de rechazar la "cuestión previa" en acusación constitucional contra Jackson

La titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, afirmó esta tarde "no compartir" la decisión de los diputados de Renovación Nacional (RN) de rechazar "la cuestión previa" para conocer el fondo de la acusación constitucional contra el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

La cuestión previa es una herramienta que cuestiona los fundamentos del libelo, planteando que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse. De esta forma si "la cuestión previa" se aprueba, el "fondo" de la acusación no se analiza y, en consecuencia, se da por no interpuesta.

La autoridad indicó en diálogo con CNN que la postura de RN “es una decisión que, naturalmente, no comparto”.

“Habría preferido que hubiera sido al contrario y que, reconociendo la falta de mérito jurídico, Renovación Nacional hubiera estado por aceptar aprobar la cuestión previa y, definitivamente, dejar sin efecto esta acusación constitucional”, agregó.

No obstante, reconoció que el rechazar la cuestión previa “está dentro de sus facultades y tendremos que, por lo tanto, entrar al fondo y comprobar que jurídicamente el actuar del ministro Jackson ha sido impecable”.

La acusación constitucional contra Jackson fue interpuesta el 3 de enero por parlamentarios del Partido Republicano, quienes han acusado al secretario de Estado de vulnerar la Constitución, de un "actuar abusivo" y de abandono de deberes.

Durante este martes, el jefe de bancada de los diputados de RN, Andrés Longton, comunicó que como postura de bancada decidieron avanzar al fondo de la acusación constitucional. Es decir, que rechazarán la cuestión previa para conocer el fondo.

"Creemos que es procedente en virtud de, en los distintos capítulos, conocer la fundamentación en sala respecto a aquello. Escuchar a la defensa para poder formarnos una opinión y ver cómo vamos a votar en el fondo", apuntó Longton.

