Universidades se ven obligadas a desvincular a personal tras crisis económica

Diversos planteles de educación superior han debido desvincular a personal como parte de los ajustes presupuestarios en medio de las crisis financiara que los afecta.

Según consignó El Mercurio, recientemente la Universidad de Antofagasta puso fin a la planta académica no regular. El rector Marcos Cikutovic manifestó que se trata de "una de las decisiones más difíciles de tomar, no obstante necesaria, ha sido la de poner término a la planta académica no regular”.

Una de las causas de las determinaciones adoptadas tiene relación con la brecha entre ingresos y costos del proceso formativo, esto dado que se registran pasivos por unos 28 mil millones de pesos. A esto se agrega la gratuidad de la educación superior.

Los estudiantes de esta universidad comenzaron una toma este lunes, tras los despidos de 223 docentes. A este caso se suma el de la Universidad de La Frontera, que vive un paro tras masivas desvinculaciones producto de una merma en sus ingresos de 38 mil millones.

El lunes los profesores marcharon por el centro de Temuco, dado que serían 298 los despidos. Además, un grupo de decanos solicitó la salida del rector y su equipo.

Por otro lado, la Universidad de Magallanes concretó 36 despidos de funcionarios apuntando a un “escenario financiero adverso”.

Este escenario no ha afectado solo a instituciones estatales. La Universidad Austral, perteneciente a la red G9 de universidades públicas no estatales, ha tenido protestas por sus pérdidas. Se estima que a fin de año podría haber 300 desvinculaciones.

Asimismo, la universidad privada Alberto Hurtado despidió a 55 funcionarios en julio. El rector Cristián del Campo ha expresado que "hoy el sistema de educación superior enfrenta desafíos complejos en su modo de financiamiento, sobre todo en aquellas instituciones como la nuestra, que se ha comprometido con una formación de excelencia para estudiantes que, en su mayoría, estudian con gratuidad y son primera generación en sus familias en acceder a la educación superior”.

