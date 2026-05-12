Universidad de Chile inicia histórica elección de rectoría: por primera vez la votación será electrónica

La Universidad de Chile vive una jornada clave para su futuro institucional. A partir de las 09:00 horas de este martes, la comunidad académica habilitada para votar iniciará el proceso de elección de la máxima autoridad de la Casa de Bello para el próximo cuatrienio.

Este proceso cuenta con un hito histórico: es la primera vez que la elección de rector o rectora se realiza íntegramente de manera electrónica, buscando modernizar y facilitar la participación de los votantes.

CUATRO NOMBRES EN LA PAPELETA

Para suceder a la actual rectora, la profesora Rosa Devés, la contienda electoral presenta cuatro perfiles de amplia trayectoria académica y de gestión:

Francisco Martínez: Actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM).

Alejandra Mizala: Académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la FCFM y exprorrectora de la institución.

Pablo Ruiz-Tagle: Actual decano de la Facultad de Derecho.

Sergio Lavandero: Académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022.

CALENDARIO Y SEGUNDA VUELTA

Las urnas virtuales cerrarán puntualmente a las 17:00 horas. Debido a que la normativa universitaria exige una mayoría absoluta para la elección del cargo, en caso de que ninguno de los aspirantes logre el 50% más uno de los votos válidamente emitidos, se procederá a una definición final.

De ser necesario, la segunda vuelta está programada para el próximo 2 de junio de 2026, bajo la misma modalidad de votación electrónica.

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