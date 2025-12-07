“Unidad en la diversidad”: el mensaje de Constanza Martínez a la centroizquierda

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, hizo un firme llamado a las fuerzas de centroizquierda a preservar la unidad más allá del ciclo electoral, subrayando que mantener cohesionado el bloque que respalda a la candidata presidencial Jeannette Jara —desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista— será determinante para enfrentar los desafíos políticos y sociales que vienen por delante.

En conversación con el podcast “Como Te Lo Explico”, Martínez fue consultada sobre el futuro del pacto progresista una vez concluida la contienda presidencial. Reconoció que el trabajo conjunto no ha estado exento de tensiones. “La unidad es un camino difícil”, afirmó, recordando que en cualquier proyecto colectivo “siempre hay fricciones y no con ánimo de desdramatizarlas”.

La dirigenta explicó que el Frente Amplio no surgió para desplazar a otras fuerzas, sino para asumir las contradicciones sociales expresadas en el país. En ese marco, destacó la evolución del resto de las coaliciones de centroizquierda: “La exConcertación ha tenido un cambio muy importante, el Socialismo Democrático es otra coalición”.

Pese a las dificultades, Martínez valoró el avance del bloque: “Hemos ido construyendo un camino común, que es difícil, sin duda, pero que me llena de esperanza”.

La timonel insistió en que la centroizquierda debe proyectarse de manera colectiva en cualquier escenario. “Es un deber histórico de todas las fuerzas progresistas lograr mantener la unidad”, sostuvo, enfatizando su convicción en “la unidad en la diversidad”.

Para Martínez, el desafío principal hacia adelante es claro: “tener una estrategia común” que permita sostener y profundizar ese trabajo conjunto.

