Undurraga y rechazo del Tricel a candidatura de Rincón: "No es solo un dolor para Demócratas, también para Chile Vamos"

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió al fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que impide a la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, repostular al Senado.

En conversación con CNN Chile Radio, el legislador recalcó que “no se comentan las decisiones de los tribunales. Con el mismo rigor que exigimos el silencio del Partido Comunista y la defensa de Daniel Jadue, tenemos que acatar algo que nos duele, por cierto, mucho”.

“Yo he conversado con los parlamentarios de Demócratas, con los candidatos de Demócratas, con la propia Ximena, y no me cabe ninguna duda –a pesar del dolor que tienen- que nos vamos a reponer todos porque no es solo un dolor para Demócratas, también para Chile Vamos”, expresó.

En ese sentido, insistió el compromiso de Demócratas con la candidatura de Evelyn Matthei se mantiene inalterable. “Aquí estamos defendiendo una forma de ser político en base a acuerdos, en base a generar una inmensa mayoría o una idea silente que se va a expresar en las urnas”, subrayó.

Por otro lado, comentó sobre la candidatura de Evelyn Matthei y señaló que su propuesta se basa en la unión, la cual, a su juicio, le hace “sentido a Chile en general, incluso a no pedir que todos compartan el 100% de lo que ella piensa, sino que todos compartamos que Chile tiene un futuro hacia adelante”.

En cuanto a un posible escenario de segunda vuelta, el diputado enfatizó que “como liberal que soy, yo no voy a votar nunca por un candidato comunista. Nunca. Y las diferencias que pueda tener con José Antonio Kast en tema valórico no me hacen perderme en esta materia. Yo ya voté una vez por José Antonio Kast contra Boric, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo?”.

