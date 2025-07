Undurraga descarta que la DC decida apoyar a Matthei remarcando que buscan estar "alejados de los extremos"

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, descartó que la colectividad mantenga como alternativa apoyar a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“Nuestro espacio político del centro progresista, la centro izquierda, en ningún caso un candidato derecha”, aseguró el diputado en entrevista con radio Infinita.

Respecto al escenario de la falange, que el próximo sábado 26 de julio en su junta nacional deberá decidir entre apoyar a la carta del oficialismo, Jeannette Jara (PC), buscar un candidato presidencial propio o bien evaluar otras alternativas, como la libertad de acción o la abstención, aseguró que “en las distintas directivas regionales y también en las comunas (están) con posturas distintas respecto a una coyuntura que no quisiéramos estar”.

“Nuestro propósito de mediano plazo es construir un centro progresista moderno, alejado de los extremos, con respuestas concretas en desafíos de seguridad, desarrollo económico, justicia social. Sin embargo, la realidad nos lleva hoy día a una realidad distinta”, indicó.

En ese sentido, reforzó que su postura no contempla apoyar la candidatura de Jara y que como colectividad siguen “reflexionando”.

“Yo sigo conversando con distintos sectores, todo el día, todos los días con distintos dirigentes regionales, nacionales, expresidentes y consejeros, para ver cómo construimos una propuesta que no nos quiebre”.

En esa línea, aseguró que su “propósito fundamental es que la Democracia Cristiana no se quiebre”.

“Si se quiebra deja de representar. Si se quiebra es que se va mucha gente o mucha gente no nos sigue y dejamos de representar al centro progresista y nos transformamos en un partido más instrumental, solamente. Puede subsistir legalmente, pero no es para lo que nació la DC, no es su rol”, aseveró.

