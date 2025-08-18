Este lunes vence el plazo para inscribir candidaturas a Presidente, Diputados y Senadores

A las 23:59 horas de este lunes vence el plazo para las inscripciones de candidaturas a la Presidencia de la República, Cámara de Diputados y el Senado, que irán a las papeletas en las elecciones del domingo 16 de noviembre.

El trámite se puede hacer presencialmente en el Servicio Electoral (Servel) u online.

En el caso de las candidaturas presidenciales, se requiere reunir un mínimo de 35.361 patrocinios válidamente aceptados para poder inscribirse.

Para las candidaturas a cargos parlamentarios, el número mínimo de apoyos exigido corresponde al 0,5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados en el distrito o circunscripción correspondiente.

Hasta el momento, las candidaturas presidenciales ya inscritas son Jeannette Jara por el oficialismo, como ganadora de las primarias del sector realizadas el 29 de junio pasado; el diputado Johannes Kaiser, quien se inscribió el 14 de agosto por el Partido Nacional Libertario, y Evelyn Matthei, quien lo hizo el sábado por Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli).

Este lunes lo harán en las oficinas del Servel, en Santiago, los independientes Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls, además del representante del Partido de la Gente, Franco Parisi.

En Antofagasta, en tanto, lo hará de manera online el candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast.

Se estima que también se inscribirá Eduardo Artés, líder del Partido Comunista Acción Proletaria, quien estaba a 100 votos de reunir el patrocinio exigido.

PURANOTICIA