En riesgo vital quedó sujeto que fue atacado a balazos en La Pintana: sobrino menor de edad resultó ileso, pero en shock

Un hombre de 48 años quedó en riesgo vital tras ser víctima de un ataque a balazos mientras se encontraba en compañía de un sobrino, menor de edad, en La Pintana.

El hecho ocurrió en la intersección de Inés de Suárez con El Corregidor, población El Castillo, donde dos desconocidos que se movilizaban en motocicleta le dispararon a la víctima –quien tendría antecedentes por drogas– y se dieron a la fuga.

El herido fue trasladado por familiares al Hospital Padre Hurtado, donde fue intervenido por disparos en piernas y abdomen, quedando en riesgo vital.

El menor, en tanto, no sufrió lesiones, pero quedó conmocionado.

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y Carabineros.

Sobre lo ocurrido, el fiscal Eduardo Jeria señaló que "al lugar llegaron dos sujetos en una motocicleta con cascos y uno de estos abre fuego contra el adulto con múltiples impactos, lo hieren con un impacto en el abdomen y tres en su pierna izquierda".

Por su parte, el capitán Sebastián Muñoz manifestó que "en horas de la noche ingresó una persona por sus medios particulares hasta el Hospital Padre Hurtado, quien se encontraba lesionado producto de impactos balísticos en el tercio inferior y zona abdominal".

"Al ser consultado manifestó que en horas de la noche, mientras compartía con un sobrino menor de edad, fue abordado por desconocidos quienes se movilizaban en una motocicleta y lo agredieron con armas de fuego, causándole estas lesiones", concluyó.

