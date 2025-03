Undurraga considera que Tohá "no puede ser una cosa distinta a continuidad" del actual Gobierno

El diputado y candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, abordó su camino a las elecciones y marcó diferencias con la exministra del Interior, Carolina Tohá, a quien considera la continuidad del actual gobierno.

“Chile puede volver a crecer y a tasas relevantes. Ayer se hizo una fiesta porque se marcó 2,6%, claro, lo mejor del gobierno, pero la verdad es que con la Concertación se crecía sobre el 4% y el crecimiento es importante”, señaló en entrevista con radio Pauta.

El legislador enfatizó la necesidad de poner el crecimiento como una meta, no solo como un dato: “Queremos mejores salarios, queremos más empleo, queremos más hospitales, queremos… bueno, eso es crecimiento económico”.

Sobre la seguridad y el desarrollo económico, Undurraga aseguró que es posible avanzar sin complejos. “Chile puede volver a ser un país seguro, hay que enfrentar la seguridad sin complejos, tanto con la derecha como con la izquierda. Chile puede volver a enfrentar con audacia las desigualdades, dentro de ellas terminar con la lista de espera y reducir fuertemente el déficit de vivienda”, afirmó.

Al ser consultado directamente sobre si considera que una candidatura de Carolina Tohá representaría una continuidad del actual Gobierno, el diputado respondió sin rodeos: “La ministra del Interior, sin duda que no puede ser una cosa distinta a continuidad, y si nosotros apuntamos a la continuidad del Gobierno, la verdad que lo que va a pasar es que no se va a crecer mucho más del 25% – 30% que tiene el Gobierno, que es un piso razonable, pero no alcanza”.

En esa línea, sostuvo que su apuesta es por una coalición más amplia. “Cuando nosotros estamos planteando que tiene que abrirse una coalición de centroizquierda es para convocar a esos millones de chilenos y chilenas que no se sienten de derecha, que quieren transformaciones sociales, pero valoran el crecimiento, valoran la seguridad, valoran la gradualidad, valoran la seriedad en la política”.

El diputado afirmó que su sueño “en términos políticos es que Chile tenga una coalición que garantice crecimiento para social y buen Gobierno, y creemos que eso se logra con una coalición de centro y centro izquierda”.

“Además, digámoslo, aquí se trata de ganarle a la derecha que se especializa en prometer, cuando es oposición lo que no cumple cuando es gobierno, porque hablan de paz social y la verdad que el gobierno de ellos no dio paz social, hablan de crecimiento y no hubo crecimiento”, aseguró Undurraga.

En la misma línea, aseguró que lo que dice Evelyn Matthei “lo dicen durante la campaña, pero no lo cumplieron cuando fueron gobierno, los gobiernos de la concertación sí hemos tenido esos buenos resultados”.

