Capturan en Colombia a imputado por homicidio del “Rey de Meiggs”

Tras semanas de intensa búsqueda internacional, autoridades colombianas confirmaron la detención de Alberto Carlos Mejía, ciudadano venezolano sindicado como el presunto sicario del denominado “Rey de Meiggs”. El imputado se encontraba prófugo luego de haber sido liberado por error desde una cárcel en Santiago, donde debía cumplir prisión preventiva.

La captura fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, Interpol, la PDI y el OS9. Carabineros informó durante la tarde de este sábado la noticia, mientras que desde la Fiscalía señalaron que “en los próximos minutos” entregarán mayores detalles sobre el procedimiento.

Se espera que en los próximos días se inicien las gestiones para concretar la extradición de Mejía a Chile, donde deberá volver a ser recluido tras su polémica liberación a fines de julio.

El caso generó una crisis en el sistema penitenciario y fuertes cuestionamientos tanto a Gendarmería como al Poder Judicial. De hecho, la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, fue suspendida por un mes junto a una funcionaria por su responsabilidad en la resolución que permitió la salida del imputado.

