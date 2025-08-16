Oficialismo y Democracia Cristiana inscribieron pacto electoral: 183 candidatos a la Cámara y 30 al Senado

Los partidos del oficialismo -Socialista, Frente Amplio, Comunista, por la Democracia, Radical y Liberal- y la Democracia Cristiana inscribieron la mañana de este sábado el pacto Unidad por Chile para competir en las próximas elecciones del 16 de noviembre.

En el Servicio Electoral, hasta donde acudieron los principales dirigentes del sector a realizar el trámite, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, expresó que "entendemos que hay una segunda lista también de nuestro sector, pero esta es la lista de mayoría, es la lista donde están siete partidos, incluyendo la Democracia Cristiana".

Añadió que "la ciudadanía, va a entender que desde esta lista se proyecta también la candidatura a Jeannette Jara, se proyecta mantener los derechos sociales, mantener los derechos de la mujer, en fin, toda una proyección de futuro, porque aquí lo que estamos forjando es una nueva coalición, una coalición que le dé gobernabilidad a nuestro país".

También expresó que "hemos inscrito nuestro pacto 'Unidad por Chile'. Los siete partidos, incluida la Democracia Cristiana, estamos muy conformes con el resultado de este acuerdo que, sin duda, hace que nuestra lista sea representativa de la candidatura de Jeannette Jara y del Chile que queremos".

Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona, detalló que serán 183 las candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y 30 al Senado. "Es una gran amplitud política, una propuesta que muestra la diversidad de experiencias y liderazgos, que auguran un gran impacto desde el punto de vista electoral. Nos hemos propuesto avanzar al máximo en la perspectiva de contar con una mayoría en el parlamento", dijo.

Además, afirmó que "Daniel Jadue no ha sido observado por ninguna dirigencia de un partido político que participe en la mesa de trabajo, ninguno (…) aquí no han existido vetos de ningún tipo, así que es altamente probable que, si no hay ninguna dificultad desde el punto de vista legal, él sea candidato en el distrito 9". También confirmó que Gustavo Gatica competirá por el distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil) como independiente en cupo del PC.

Por su parte, el presidente de la DC, senador Francisco Huenchumilla, manifestó que "tomamos la decisión de concurrir a esta coalición y estamos cumpliendo una de las fases, que es tener un acuerdo parlamentario. Esto lo hemos logrado haciendo un muy buen trabajo entre todos los partidos".

"Mañana trabajaremos el programa de gobierno y de esta manera le queremos decir al país que vamos a contribuir en esta coalición de partidos progresistas que quiere el desarrollo del país", añadió.

En tanto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que el pacto "representa la diversidad del pueblo de Chile, sus anhelos, sus esperanzas, pero también el objetivo común de poder avanzar hacia un Chile más igualitario, con mayor seguridad, con mayor acceso a derechos, y también con un proyecto político claro".

Finalmente, expresó que "al frente tenemos una derecha que tiene tres candidaturas presidenciales y acá nos reúne la unidad de un tremendo liderazgo como es el de Jeannette Jara, que nos llena de esperanza porque sabemos que un futuro común es posible. Así que, con mucha alegría, con mucha esperanza, con toda esta diversidad de trayectorias, vamos por más unidad para Chile".

PURANOTICIA