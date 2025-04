Undurraga carta presidencial de la DC: Próximo gobierno "no está bien que lo encabecen personas de los extremos"

El candidato presidencial de Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, se refirió a las próximas elecciones y planteó que al próximo gobierno "no está bien que lo encabecen personas de los extremos".

En conversación con Estado Nacional de TVN, Undurraga manifestó que "estamos haciendo una propuesta de futuro. Chile es un país extraordinario, pero al mismo tiempo está estancado y tiene problemas serios, y no sólo en lo económico, sino que, porque no levanta la mirada".

En ese sentido, sostuvo que para alcanzar el desarrollo del país "se requiere una coalición de gobierno que construya mayorías, pero al mismo tiempo que convoque a quienes no votaron por ellos".

Respecto a sus declaraciones sobre participar de una eventual primaria oficialista, pero que no incluya al Partido Comunista (PC), el candidato de DC aseguró que "los acuerdos se construyen con liderazgos que no están en los extremos y cuando uno ve lo que ha pasado esta semana (entre el PS y FA). Hoy hay más gente que habla de la posibilidad de primarias distintas que después convergen en segunda vuelta".

Undurraga insistió en que no coincidirá en una primaria con el PC. "Lo hemos dicho una y otra vez y no ha cambiado nuestra posición en ello, pero no lo hacemos por el procedimiento, esto se trata de los objetivos para el país".

"Nosotros vamos a participar en primarias con personas que tenemos similitud de pensamiento, con el PC no hay similitud de pensamiento en materia de economía, seguridad, relaciones internacionales, solo por nombrar algunas", indicó.

PURANOTICIA