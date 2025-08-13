Una persona resultó fallecida tras colisión frontal en Ñuñoa

Una fatal colisión frontal entre dos autos particulares se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Ñuñoa, cobrando la vida de un adulto mayor y dejando a los otros ocupantes con diversas lesiones.

El accidente ocurrió en la intersección de Avenida Grecia con Jorge Monckeberg, donde ambos vehículos resultaron con graves daños en sus partes delanteras.

La víctima fatal, una adulto mayor que viajaba como pasajera en uno de los automóviles, sufrió un paro cardiorrespiratorio a causa del fuerte impacto. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia que lo trasladaron a un centro asistencial, el hombre perdió la vida.

Según los primeros antecedentes recopilados en el lugar, la colisión se habría producido luego de que uno de los conductores no respetara la luz roja del semáforo.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las pericias para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar las responsabilidades.

