Una persona resultó baleada tras discusión en una plaza de Recoleta: dos personas fueron detenidas

Un hombre fue baleado en una plaza de la comuna de Recoleta, luego de que se enfrascara en una discusión con otras dos personas.

Según información preliminar, el sujeto que resultó herido se enfrascó en una discusión con otra persona, momento en que llegó un tercero, que sería hijo del otro individuo. El hijo habría ido a buscar un arma de fuego a su casa, cerca de la plaza, hasta donde volvió para dispararle a la víctima.

A eso de las 14:40 horas, Carabineros de la Sexta Comisaría Recoleta fue alertado por un llamado al nivel 133 en el que se indicaba que en calle Doctor Ostornol esquina Avenida Las Torres, se escucharon disparos y gritos de auxilio.

Al llegar al lugar, se procedió a la fiscalización y posterior detención de dos sujetos por porte de arma de fuego, constatando, además, que había una tercera persona herida por impacto de bala en la zona de la espalda, sin salida de proyectil.

La víctima se mantenía consciente y, al momento, sin riesgo vital, siendo trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital San José.

En el domicilio de los agresores, los funcionarios policiales lograron la incautación de un revolver y una pistola, junto con munición sin percutar.

Del hecho se dio cuenta a la Fiscalía, mientras que la SIP efectuó las primeras diligencias, poniendo a disposición del Ministerio Público a un hombre de 74 años y otro de 45 años, ambos con antecedentes.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA