Un tercio de los chilenos no tendrá vacaciones este verano según estudio

La encuesta Descifra, aplicada a 610 personas mayores de 18 años de distintos niveles socioeconómicos, reveló que seis de cada diez chilenos (61%) teme ser estafado al arrendar viviendas, hoteles o campings durante las vacaciones de verano.

El estudio, una alianza entre Copesa y Artool publicado por La Tercera, indagó en presupuestos, destinos, formas de financiamiento y actividades de quienes sí y quienes no saldrán de vacaciones.

En cuanto a la planificación, un 19% ya tomó vacaciones, un 50% lo hará en los próximos días y un 31% permanecerá en casa, cifras similares a las registradas en 2025. Entre quienes viajan, la familia sigue siendo la principal compañía (63%), seguida por la pareja (23%).

Respecto al financiamiento, la mayoría recurre a ahorros (62%), mientras que un 21% combina ahorro y crédito. Un 9% depende de terceros y un 8% se endeuda. El presupuesto se mantuvo estable para la mitad de los encuestados, aunque un 27% dijo que aumentó y un 23% que disminuyó respecto al año anterior.

El alojamiento concentra el mayor gasto (60%), seguido por transporte (52%) y víveres (35%). La opción más frecuente es arrendar una casa o departamento (31%), lo que muestra un alza respecto al año pasado. Los hoteles y hostales, que antes lideraban, quedaron en empate con alojar en casa de familiares o amigos (22%).

El objetivo principal de las vacaciones es la desconexión y el descanso (58%), mientras que “conocer y descubrir” alcanza un 23%. Sin embargo, la duración promedio de los días libres bajó de 17 en 2025 a 12 en 2026, una reducción cercana al 30%.

El 77% de los encuestados viajará dentro de Chile, principalmente en vehículo propio (51%), mientras que el avión cayó al 19%, cinco puntos menos que el año anterior. Febrero concentra la mayor preferencia (48%), seguido por enero (16%) y el período enero-febrero (18%).

Entre quienes no saldrán de vacaciones, la principal razón es la falta de recursos económicos (50%), cifra que aumentó respecto a 2025.

Otros motivos son reservar los días libres para otro momento del año (29%) o no contar con vacaciones laborales (10%). Aun así, un 71% de este grupo planea actividades en su lugar de residencia, como leer, ver películas, descansar en casa o visitar parques y piscinas.

