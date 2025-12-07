“Un país sin memoria es un país sin futuro”: Jara rechaza beneficios a condenados por lesa humanidad

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, expresó este sábado su respaldo al pronunciamiento público emitido por un grupo de destacadas figuras vinculadas a la defensa de los derechos humanos, encabezadas por la expresidenta de la Democracia Cristiana Carmen Frei, quienes rechazaron la propuesta del candidato José Antonio Kast de otorgar beneficios a reos con enfermedades terminales, incluyendo a condenados por delitos de lesa humanidad.

La declaración —firmada por Carmen Frei; los abogados Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux, Francisco Ugás y Alonso Ignacio Salinas; además de la dirigenta Alicia Lira y María Paz Ortega Frei— advierte que la iniciativa impulsada por Kast constituiría “un doloroso retroceso” y un riesgo evidente de “impunidad”, incompatible con los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de justicia y memoria.

A través de su cuenta en X, Jara manifestó su total adhesión al documento: “Comparto plenamente la declaración suscrita por Carmen Frei y emblemáticos defensores de los derechos humanos, condenando la intención de indultar, liberar o intentar cualquiera otra forma que signifique la impunidad de quienes cometieron las más graves violaciones a los DD.HH. que ha conocido nuestro país”.

La candidata oficialista cerró su mensaje reforzando el sentido de memoria y justicia que, afirma, debe guiar al país: “Un país sin memoria es un país sin futuro”.

