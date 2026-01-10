Robo frustrado en Quilicura: Carabineros incauta armas de fuego tras violento enfrentamiento

Un violento intento de robo se registró la tarde de este viernes en una sucursal de Western Union ubicada en el Mall Arauco de Quilicura, hecho que terminó con tres personas detenidas y un delincuente fallecido, tras un enfrentamiento armado con personal de Carabineros.

Según información policial, cinco individuos ingresaron al local con la intención de sustraer dinero, pero fueron sorprendidos durante su huida por funcionarios policiales que acudieron rápidamente al lugar tras activarse un protocolo de respuesta inmediata. Al verse acorralados, los sujetos enfrentaron a Carabineros con armas de fuego.

El coronel Frank Rietzsch Arredondo, jefe de Zona Fronteras y Servicios Especializados (S), explicó que “nuestro personal se encontró de frente con los individuos que trataban de huir, frustrando sus claras intenciones”, momento en que se produjo un intercambio de disparos. Uno de los asaltantes resultó herido y fue trasladado al SAPU Rodrigo Rojas, donde posteriormente falleció.

Durante el procedimiento, Carabineros detuvo a tres sujetos y incautó armamento consistente en pistolas calibre 9 mm y cuatro cargadores, uno de ellos modificado para aumentar su poder de fuego. El coronel Rietzsch enfatizó que “los funcionarios actuaron en legítima defensa” y que los detenidos mantienen un amplio prontuario policial.

Además, se informó que durante la huida los delincuentes sustrajeron un vehículo y que uno de ellos ingresó a un establecimiento educacional de música, donde intimidó verbalmente a menores de edad y a una profesora. Gracias al testimonio de testigos, Carabineros logró ingresar al recinto y concretar la captura, mientras que la Fiscalía Centro Norte investiga delitos como robo con intimidación y porte ilegal de armas.

