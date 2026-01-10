Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso por cierres de calles durante concierto de Bad Bunny

La Municipalidad de Ñuñoa presentó un recurso de protección a raíz de los cierres de calles y veredas implementados durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, luego de recibir denuncias de vecinos que acusaron restricciones de desplazamiento y dificultades para acceder a sus viviendas durante la realización del evento.

La acción judicial fue ingresada el viernes 9 de enero, cerca de las 18:00 horas, tras constatar que la ampliación del perímetro de seguridad, que abarcó al menos dos cuadras alrededor del recinto, impidió el libre tránsito de residentes, generando molestias y complicaciones para ingresar o salir de los domicilios ubicados en sectores residenciales aledaños.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó la gestión de este tipo de espectáculos, señalando que “presentamos un recurso de protección y acciones legales por el cierre de calles y veredas que tiene a ñuñoínos encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas por un recital”, agregando que resulta “absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional” y que el municipio debe ser parte de estas decisiones.

Durante la mañana del sábado, el administrador municipal Tomás Fuentes recorrió el sector junto a vecinos afectados, quienes manifestaron sentirse “atrapados” en sus propios hogares. En la visita, además, se reportaron dificultades para el ingreso de servicios de emergencia, situación que habría afectado a una adulta mayor con problemas de salud, encendiendo alertas sobre los riesgos asociados a estas restricciones.

Desde la productora Bizarro Entertainment, su director ejecutivo Daniel Merino defendió la medida, indicando que los cierres responden a criterios de seguridad y que buscan evitar incidentes graves ocurridos en el pasado. Asimismo, aseguró que se propuso un sistema de enrolamiento con credenciales para los vecinos, que les permitiría circular libremente durante los eventos, iniciativa que —según afirmó— no obtuvo respuesta por parte del municipio.

PURANOTICIA