Un muerto y un herido grave deja ataque con armas de fuego desde un auto en Renca

Un muerto y un herido grave dejó un ataque con arma de fuego desde un automóvil, hecho registrado en la comuna de Renca.

El hecho ocurrió en las calles Chungará con Salvador Allende, desde donde las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se constató la muerte de uno.

Se trata dos hombres de nacionalidad chilena, de 24 y 23 años, siendo este último quien perdió la vida por sus graves lesiones, pese a ser trasladado al Hospital Félix Bulnes.

El fiscal Jorge Cáceres, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que "llega un vehículo de color blanco, en el cual al menos dos personas se movilizaban, desciende uno de ellos, que sería el copiloto, quien desenfunda un arma de fuego y dispara contra un grupo de tres personas"

El hecho dejó a dos heridos, puesto que "cada una de estas personas recibe un impacto balístico. Por las imágenes que hemos podido analizar hasta ahora no hay un intercambio de disparos".

Además, aseguró que están trabajando en "indagar respecto de los autores de este hecho. Levantamos pruebas en el lugar, se encontró evidencia balística y también videos y declaración de posibles testigos de los hechos".

Por su parte, el comisario Juan Pablo Urquieta, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), consignó que "al llegar un vehículo blanco desciende un sujeto quien comienza a disparar sin provocación alguna. Encontramos aproximadamente cuatro o cinco proyectiles balísticos y la cantidad de 14 vainillas percutadas, habría sido una sola arma de fuego y de calibre 9 milímetros".

Respecto del único lesionado que sobrevivió, manifestó que "se encuentra hospitalizado y ha sido intervenido quirúrgicamente, fuera de riesgo vital hasta el momento". Sobre el fallecido, en tanto, indicó que "tenía antecedentes, pero en materia de investigación, por diversos tipos de delitos".

