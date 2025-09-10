Un muerto y un herido deja nueva balacera registrada en un domicilio de La Pintana

Un nuevo ataque a balazos se registró en la comuna de La Pintana, ocasión en la que un hombre murió y otro resultó herido.

Las víctimas, de nacionalidad chilena, se encontraban al interior de una vivienda de la villa La Orquesta, cuando fueron baleados por desconocidos que se dieron a la fuga.

Informados de lo ocurrido el Ministerio Público, derivó el caso a la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI para comenzar la investigación.

El subprefecto Robert Briones, subjefe de la BH Sur, informó que "este hecho ocurrió alrededor de la medianoche cuando la víctima se encontraba en un domicilio".

Añadió que "es abordado por sujetos que, premunidos con armas de fuego, proceden a dispararle, lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar"

"Hay una persona lesionada que se encuentra en el hospital del sector. En un principio, esta persona podría estar involucrada en el hecho investigado", agregó.

Este ataque se suma al registrado la tarde de este martes en Las Gaitas con La Orquesta, donde un colombiano fue baleado mientras se encontraba en su domicilio,

La víctima recibió seis tiros: dos en la espalda, dos en las piernas y otros dos en la zona inguinal, siendo trasladado al Hospital de La Florida, donde permanece internado.

